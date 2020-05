Coronavirus: azienda dona ecografo impermeabile a ospedale

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 13 MAG - L'azienda Baden Haus di Monteprandone ha donato un ecografo alla Rianimazione dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. Si tratta di un dispositivo che trova numerose ed importanti applicazioni in terapia Intensiva come sancito da uso clinico e da linee guida Siaarti. In particolare questo modello risulta di facile utilizzo soprattutto nelle urgenze in rianimazione e nelle consulenze in altre unità operative. Oltre ad essere tascabile è anche impermeabile ai liquidi e quindi facilmente sanificabile.

In tempi di Covid-19 ed in ambienti in cui la sterilità è fondamentale, risulta quest'ultima una caratteristica imprescindibile. (ANSA).