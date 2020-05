Parchi: nuova giunta Parco nazionale Monti Sibillini

Nuova giunta per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Dopo la nomina in ottobre del presidente Andrea Spaterna, cui ha fatto seguito quella del presidente della Comunità del Parco, Michele Franchi, è di questi giorni la nomina nel consiglio direttivo dell'ente di Valeria Passeri e Sara Sileoni su designazione, rispettivamente, delle associazioni ambientaliste e del ministero dell'Ambiente.

Sono entrati a far parte del direttivo anche Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina; Domenico Ciaffaroni, sindaco di Montefortino, e Giammario Ottavi, vice sindaco di Cessapalombo in rappresentanza dell'Unione Montana dei Monti Azzurri.

"Nell'ultimo consiglio abbiamo eletto la giunta esecutiva composta, oltre che dal sottoscritto, da Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina, chiamato a rivestire il ruolo di vice presidente, e da Domenico Ciaffaroni, sindaco di Montefortino", ha spiegato il presidente Andrea Spaterna. (ANSA).