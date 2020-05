Marche, al via sperimentazione plasma

(ANSA) - ANCONA, 12 MAG - Anche le Marche sperimenteranno la terapia del plasma iperimmune. E' di poco fa il parere positivo del comitato etico della Regione Marche, presieduto dal dott.

Paolo Pelaia, al protocollo presentato e poi integrato con i correttivi chiesti dalla commissione l'8 maggio. In tutti i centri trasfusionali della regione sarà possibile, per i guariti, donare il plasma contenente un certo numero di anticorpi ritenuti necessari per la cura. I correttivi erano stati eseguiti ieri dal primario della clinica di Malattie Infettive di Torrette, Andrea Giacometti, coordinatore per le Marche del protocollo, e Giovanna Salvoni, responsabile del Centro Regionale Sangue.

Il presidente della Regione Luca Ceriscioli ha ribadito "nessuno stop, i fatti dimostrano la verità, è stato creato un allarme inutile, generando preoccupazioni infondate per i cittadini e soprattutto approfittando della fragilità delle persone malate". Annuncia "una informazione trasparente e puntuale, anche su questo tema, con esperti e tecnici".