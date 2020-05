84enne scomparso da casa, trovato morto vicino proprio orto

E' stato ritrovato morto questa mattina l'84enne di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) del quale non si avevano notizie dall'8 maggio scorso.

Erano stati i familiari a dare l'allarme, non avendolo trovato nella sua abitazione in frazione Favalanciata.

Le ricerche, eseguite anche con un drone dotato di termocamera, alle quali hanno preso parte carabinieri, soccorso alpino e protezione civile, sono andate avanti nelle giornate scorse senza esito, fino a stamattina quando il corpo senza vita dell'uomo è stato rinvenuto in uno dei suoi orti nei pressi del ponte sulla Statale Salaria; era 'nascosto' dalla fitta vegetazione che ne ha impedito il ritrovamento in precedenza, nonostante il passaggio del personale impegnato nelle ricerche.

Possibile che l'anziano sia rimasto vittima di un malore.

(ANSA).