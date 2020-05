Via alla demolizione della curva sud dell'Ascoli

E' iniziata questa mattina la demolizione della Curva Sud dello stadio del Duca di Ascoli Piceno. Storica roccaforte del tifo bianconero, venne costruita dal compianto presidente Costantino Rozzi nell'estate del 1974 alla vigilia del primo campionato di serie A dell'Ascoli che ora milita in serie B. Fu chiamato all'epoca lo "stadio dei cento giorni" come il tempo impiegato dagli operai che, lavorando giorno e notte, realizzarono in tre mesi sia la parte superiore della curva sud, sia della nord. Lo stadio Del Duca, che è stato danneggiato dal terremoto del 2016, è oggetto di interventi di ammodernamento che sono iniziati con la realizzazione della Tribuna Carlo Mazzone, inaugurata un anno fa sulle ceneri della tribuna est. (ANSA).