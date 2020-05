Coronavirus: Marche, ricoverati in intensiva scendono a 28

Scendono sotto 30 (da 30 a 28) i ricoverati in terapia intensiva nelle Marche per coronavirus. Lo evidenziano i dati del Gores aggiornati nelle ultime 24ore.

Nella regione si assiste ad un ulteriore calo di persone degenti in ospedale (da 314 a 305): in semi-intensiva passano da 80 a 77, in reparti non intensivi da 314 a 305. Stabile invece il numero di persone in aree post-acuzie (49) e in strutture territoriali (177). Mentre i guariti/dimessi aumentano da 2.322 a 2.352. Attualmente ci sono 2.922 positivi al Covid-19 in isolamento domiciliare. Sono poi 6.016 (2.442 con sintomi) quelli isolati in casa dopo contatti con contagiati dal virus, tra le quali 775 operatori sanitari. Dall'inizio dell'emergenza nelle Marche si sono registrati 6.543 contagi (2.675 in provincia di Pesaro Urbino, 1.837 ad Ancona, 1.068 nel Maceratese, 455 in provincia di Fermo, 288 ad Ascoli Piceno, 220 persone positive provengono da fuori delle Marche). I tamponi eseguiti dai laboratori di virologia delle strutture sanitarie marchigiane sono stati 50.206. (ANSA).