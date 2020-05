Bertolaso, io ora immune,donerò plasma

"Sono guarito dal Covid ed ora sono immune quindi donerò il plasma e lo farò a Pesaro". Così l'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso durante l'ultimo sopralluogo al Covid center di Civitanova Marche che sarà operativo in pochi giorni dopo l'ultimazione dei lavori in tempi molto rapidi. Con lui c'erano il presidente della Regione Luca Ceriscioli, l'assessore Angelo Sciapichetti e il consigliere regionale Francesco Micucci. Bertolaso che ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato per realizzare la struttura, "un esempio per tutta Italia". "Tempi straordinari - ha detto Ceriscioli - e costi contenuti. Una grande attenzione per riuscire a realizzare tutto questo, con le cifre giuste".