Coronavirus, 2.322 dimessi/guariti, 314 ricoverati

(ANSA) - ANCONA, 10 MAG - Su un totale di 6.533 casi positivi da inizio emergenza, sono saliti a 2.322 i dimessi/guariti nelle Marche, mentre i ricoverati scendono a 314, secondo i dato resi noti dal Gores. Tra i ricoverati, 30 sono quelli in terapia intensiva (di cui 6 a Pesaro Marche Nord, 11 a Torrette di Ancona) , 235 quelli non in terapia intensiva, 49 in area post acuzie, mentre sono 177 gli ospiti di strutture territoriali. I malati in isolamento domiciliare sono 2.937. I casi positivi in provincia di Pesaro Urbino sono 2.667, quelli in provincia di Ancona 1.837, quelli in provincia di Macerata 1.067, mentre quelli in provincia di Fermo e quelli provincia di Ascoli Piceno sono fermi rispettivamente a 455 e 287. Sono infine 6.232, di cui 789 operatori sanitari, le persone in isolamento domiciliare per contatti con altri contagiati. Sono poco 30.082 le persone sottoposte a quarantena dall'inizio dell'emergenza. (ANSA).