Terremoto: sbloccato iter nuova sede casa riposo Camerino

E' stato sbloccato l'iter autorizzativo per la nuova sede della casa di riposo "Casa Amica" di Camerino, che sarà costruita nel quartiere Vallicelle. Per la struttura donata dalla Croce Rossa italiana è arrivato il parere favorevole di compatibilità e congruità da parte della Regione Marche. Nei prossimi quindici giorni sarà consegnato il progetto per poi passare all'approvazione dello stesso e dare il via alla procedura dell'affidamento dei lavori.

"Un tassello importante per tutti noi, anzi fondamentale - ha commentato il sindaco Sandro Sborgia -. Abbiamo lavorato dal primo momento per cercare di recuperare questo progetto che era bloccato dal 2017 per una serie di questioni irrisolte che rischiavano di far saltare la realizzazione della nuova struttura". "Si tratta - ha aggiunto Sborgia - di un progetto da oltre 2 milioni di euro e avrà a disposizione 35 posti letto".

(ANSA).