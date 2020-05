Silvia Romano è libera, 'sono stata forte'

(ANSA) - ANCONA, 09 MAG - E' libera Silvia Romano la 24enne cooperante milanese rapita in Kenya nel villaggio di Chakama nel novembre 2018, da una milizia armata di fucili e machete. La ragazza stava lavorando a un progetto educativo per l'infanzia con l'organizzazione non governativa Africa Milele di Fano. In un tweet il premier Giuseppe Conte ha ringraziato "le donne e gli uomini dei nostri servizi d'intelligence. L'operazione dell'Aise, diretta dal generale Luciano Carta, è stata condotta con la collaborzione dei servizi turchi e somali ed è scattata la scorsa notte. La volontaria si trova ora in sicurezza nel compound delle forze internazionali a Mogadiscio. "Sono stata forte e ho resistito. - le prime parole di Silvia dopo la liberazione - Sto bene e non vedo l'ora di tornare in Italia".

"Lasciatemi respirare, devo reggere l'urto. - ha detto all'ANSA il papaà della 24enne Enzo Romani - Finché non sento la voce di mia figlia per me non è vero al 100%". (ANSA).