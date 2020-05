Realizzato prototipo radar quantistico

(ANSA) - CAMERINO, 09 MAG - Inventato e dimostrato sperimentalmente un nuovo prototipo di radar che utilizza l'entanglement quantistico per rivelare un oggetto a distanza.

Messo a punto dai fisici Shabir Barzanjeh e Johannes Fink dell'Institute of Science and Technology Austria, Stefano Pirandola dell'Università di York e David Vitali dell'Università di Camerino. "Questa integrazione della fisica quantistica nella vita quotidiana - osserva Unicam - può influenzare in modo significativo il settore biomedico e della sicurezza. La ricerca è pubblicata su Science Advances". "L'entanglement quantistico - spiega Unicam - è un fenomeno fisico per cui due particelle rimangono interconnesse, continuando a condividere caratteristiche fisiche a prescindere dalla lontananza reciproca. Il lavoro ha dimostrato una nuova tecnologia di rivelazione chiamata "illuminazione quantistica a microonde" che fa uso di fotoni a microonde correlati quantisticamente come metodo di rivelazione". Il prototipo è noto come "radar quantistico".