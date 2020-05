Fase 2: termoscanner a ingresso Contram

Posizionato all'ingresso della sede centrale della Cotram di Camerino un termoscanner di ultima generazione. Si tratta di una telecamera termica con stazione di monitoraggio e rilevamento mascherina.

Il Totem automatico con intelligenza artificiale consente di rilevare la presenza della mascherina sul volto (e nel caso invita ad indossarla con avviso vocale) ed effettua la misurazione automatica della temperatura. Se riscontra una temperatura elevata emette un avviso sonoro che invita a non recarsi presso gli uffici. Impiegati e dipendenti Contram, ma anche quelli del Comune di Camerino che dal terremoto del 2016 condividono un'unica sede, hanno accolto con curiosità ed entusiasmo questa nuova tecnologia, utilissima anche per il monitoraggio dei flussi di utenti. Il termoscanner installato è uno strumento di automisurazione in grado di fornire utili indicazioni a tutti gli utenti. Nessun dato viene memorizzato e/o trasmesso dal sistema.L'azienda Contram posizionando altri termoscanner presso le altre sedi. (ANSA).