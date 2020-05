Coronavirus: Marche, due donne morte nelle ultime 24ore

(ANSA) - ANCONA, 09 MAG - Sono due le persone positive al coronavirus decedute nelle Marche nelle ultime 24ore: si tratta di due donne di 83 anni, una era residente a Corridonia (Macerata) e l'altra a San Costanzo (Pesaro Urbino), entrambe sofferenti anche di patologie preesistenti. Con questi due decessi, fa sapere il Gores Marche, il bilancio delle vittime nella regione si porta a 960 (576 uomini e 384 donne): 508 deceduti in provincia di Pesaro Urbino, 212 in quella di Ancona, 153 in provincia di Macerata, 66 nel Fermano, 13 ad Ascoli Piceno mentre altre 8 persone morte provenivano da fuori regione. Nel complesso il 94,8% dei deceduti finora, di età media 80,4 anni, erano alle prese con patologie pregresse.

