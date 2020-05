Carenze sanitarie, stop ditta mascherine

Per gravi carenze igienico sanitarie è stata disposta la chiusura per cinque giorni dell'azienda tessile di Maltignano (Ascoli Piceno), riconvertita in produzione di mascherine protettive, oggetto nei giorni scorsi di controlli per verificare il rispetto delle misure di contenimento del contagio da coronavirus. Dagli accertamenti dei carabinieri di Folignano, Castel di Lama, intervenuti unitamente ai militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Ascoli, è emerso che l'ambiente di lavoro era malsano e privo di garanzie d'igiene e sicurezza per gli addetti e per il prodotto finale, oltre che privo della certificazione di legge. Il titolare dell'azienda, un 42enne del posto, è stato denunciato a piede libero per violazioni amministrative e penali riguardanti misure per contenere la diffusione del covid-19, e in particolare per la tutela della sicurezza dei lavoratori sui posti di lavoro.