Burioni, attenti contropiede virus

"Abbiamo rimesso in piedi una partita che perdevamo tre a zero. Ora siamo tre a tre: prendere un gol in contropiede sarebbe da polli. La difesa deve essere attenta. Poi potrebbe esserci qualche sviluppo inaspettato, in grado di cambiare le cose". Il virologo Roberto Burioni ha usato una metafora calcistica, durante una diretta Instagram con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, per tornare a raccomandare cautela e prudenza nella fase 2. Raccomandazione condivisa da Ricci: "per noi sono giorni di preoccupazione, c'è apprensione per una ricaduta. Stiamo dando messaggi di grande prudenza e abbiamo aumentato i controlli sul lungomare. Se a maggio non faremo il passo più lungo della gamba, potremo sperare in un'estate quasi normale". Ricci si è detto d'accordo "con la prudenza del Governo di questi giorni: tutta questa corsa a riaprire una settimana prima da parte di alcune Regioni, col rischio di giocarci l'estate, non la capisco".