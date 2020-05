Fase 2: ingresso solo in sicurezza Ospedali Riuniti Ancona

(ANSA) - ANCONA, 08 MAG - Verifica della temperatura corporea e utilizzo della mascherina per accedere ai presidi degli Ospedali Riuniti di Ancona e drastica riduzione dei varchi di accesso, in particolare a Torrette, dal 12 maggio. Sono le misure adottate dagli Ospedali Riuniti di Ancona per rendere concrete le norme e le misure di sicurezza della fase 2 dell'emergenza pandemica COVID-19 in base alle indicazioni della Delibera di Giunta Regionale n. 523 del 5 maggio 2020 per sviluppare il Piano di riorganizzazione delle attività di ricovero ed ambulatoriali presso le strutture Pubbliche e Private della Regione. Le misure avranno impatto sulle modalità di accesso alla struttura di pazienti, accompagnatori e cittadini in generale. Sempre dal 12 maggio squadre miste appositamente costituite e formate (composte da personale sanitario, addetto alle portinerie e volontari della Fondazione Salesi) si occuperanno dei controlli con termometri a raggi infrarossi. Successivamente l'Ao di Ancona installerà dei varchi (come nelle metropolitane) in gradi di misurare la temperatura corporea e, tramite il riconoscimento facciale, la presenza di idonea mascherina. In questa fase, spiega l'azienda, è possibile che si formino code e che si possano determinare tempi di attesa imprevisti, in particolare all'esterno del varco principale di accesso a Torrette in via Conca. Per il Presidio Salesi, a causa della presenza di un ingresso su strada e su cui insistono più servizi e strutture (cassa, bar, pronto soccorso e cup), il controllo riguarderà la presenza della mascherina all'ingresso, mentre ai reparti si procederà a misurare la temperatura.

