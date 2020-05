Coronavirus, nelle Marche dimessi/guariti sono 2.278

(ANSA) - ANCONA, 08 MAG - Nelle Marche i dimessi/guariti salgono a 2.278 (su un totale di 6.470 casi positivi riscontrati da inizio epidemia). Lo rende noto il Gores. I ricoverati sono 341, di cui 38 ricoverati in terapia intensiva, 252 non in terapia intensiva, 51 in area post acuzie, 176 ospiti di strutture territoriali, mentre sono 2.897 i malati in isolamento domiciliare. I casi positivi in provincia di Pesaro Urbino sono 2.639, in provincia di Ancona 1.826, in provincia di Macerata 1.051, in provincia di Fermo 454, in provincia di Ascoli Piceno 287. I casi e contatti in isolamento domiciliare sono invece 6.822 (tra cui 861operatori sanitari) su un totale di 29.674 dall'inizio dell'epidemia. (ANSA).