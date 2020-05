Ex A. Merloni, sbloccati pagamenti cig JP Industries

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 07 MAG - Sbloccati i pagamenti per la cassa integrazione ai 593 lavoratori della JP Industries di Fabriano, che erano senza stipendio da gennaio. Entro un paio di giorni gli operai avranno le mensilità accreditate nei propri conti correnti. "Oggi, l'Inps ha provveduto al versamento della cassa integrazione per i dipendenti della JP Industries che da gennaio non percepivano i pagamenti. Tempi tecnici di 2/3 giorni, e i soldi saranno accreditati nei conti correnti dei lavoratori", annuncia Vincenzo Gentilucci, responsabile regionale della Uilm. Il 15 aprile, nella sede del Ministero del Lavoro era stata firmata la cassa integrazione per ristrutturazione, approvata a fine dicembre dal Mise. Da quella data quasi un altro mese prima dell'erogazione delle mensilità a partire da gennaio. (ANSA).