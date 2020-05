Discoteca: sindaco Corinaldo, rispetto scelta gup

(ANSA) - CORINALDO, 07 MAG - "Ho fatto il mio dovere: l'Amministrazione Comunale doveva chiedere al Giudice di essere presente al processo come parte civile e quindi abbiamo presentato tramite l'avvocato Alessandro Lucchetti la domanda di ammissione. E lo abbiamo chiesto anche se c'è aperta un'altra indagine dove anche la Commissione di Vigilanza è indagata, oltre ai proprietari e ai gestori della discoteca. Ritenevo e ritengo ancor oggi - ha aggiunto - giusto rappresentare il dolore di una Comunità colpita e per sempre ferita da questa immane tragedia. Rispetto la decisione del gup ma continuo ad affrontare a testa alta questa strada impegnativa e in salita, con l'obiettivo di giungere alla verità e aiutare la magistratura a fare luce su ciò che è davvero successo alla Lanterna Azzurra". (ANSA).