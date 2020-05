Coronavirus, 2.257 dimessi/guariti, 369 ricoverati

(ANSA) - ANCONA, 07 MAG - Sono a quota 2.257 i dimessi/guariti nelle Marche, a fronte di 369 ricoverati, di cui 41 in terapia intensiva, 277 in non intensiva, 51 in area post acuzie, mentre 157 sono ospiti in strutture territoriali. I malati in isolamento domiciliare sono 2.878. Dei 6.452 casi positivi registrati, 2.630 sono in provincia di Pesaro Urbino, 1.822 in provincia di Ancona, 1.050 in provincia di Macerata, 454 in provincia di Fermo, 286 in provincia di Ascoli Piceno, e ci sono 210 casi di fuori regione. I casi e contatti in isolamento domiciliare sono attualmente 7.100, tra cui 942 operatori sanitari. Dall'inizio dell'emergenza sono arrivati a 29.496. (ANSA).