Droga: doppio blitz Gdf, 1,7 kg marijuana

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE (MACERATA), 06 MAG - Doppia operazione dei Finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche, che hanno sequestrato circa 1,7 kg. di marijuana e denunciato due spacciatori, uno dei quali è stato arrestato. Denunciata anche la convivente dell'arrestato. L'operazione è avvenuta nell'ambito dei controlli anti-covid. Durante un pattugliamento, i militari della Guardia di finanza hanno notato degli strani movimenti di persone e mezzi nei pressi di un condominio e hanno approfondito i controlli, perquisendo un'abitazione con il supporto di un cane antidroga. Hanno trovato, nascosti in un mobiletto, 4 sacchetti di cellophane contenenti marijuana per un totale di 1.660 grammi. Il pusher è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e posto ai domiciliari. L convivente è stata denunciata a piede libero. In un'altra operazione a Potenza Picena la Fiamme Gialle hanno sequestrato 16 grammi di marijuana, denunciando a piede libero il responsabile. (ANSA).