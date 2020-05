Paziente aggredisce infermieri Macerata

(ANSA) - ANCONA, 5 MAG - Un paziente, in attesa di un referto al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata, ha aggredito senza motivo due infermieri in servizio. Ha sferrato un pugno al torace ad un'infermiera, fratturandole lo sterno, e ha morso al braccio destro un infermiere intervenuto in difesa della collega. E' stato immobilizzato e sedato. L'uomo, un anziano di Treia, era stato trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118, in forte stato di agitazione. E' stato sottoposto alla Tac ed è tornato nei locali del pronto soccorso in attesa del responso. Improvvisamente si è alzato ed è scattata l'aggressione.