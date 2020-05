Fase 2: ricominciano adozioni di gatti e gatti dai rifugi Marche

(ANSA) - ANCONA, 05 MAG - Riprende la possibilità di accedere a canili e gattili nelle Marche per l'adozione degli animali, previo appuntamento telefonico o con strumenti informatici, presenza di una sola persona, rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del virus Covid-19. Lo prevede il decreto n. 146 del presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli : consentiti i servizi di cura degli animali da compagnia (pensione, toelettatura, addestramento, custodia); l'attività di allenamento e di addestramento dei cani compresi quelli di guida per i non vedenti e di salvamento ma solo nei centri specializzati e nelle aree previste ed autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone; Infine cambia l'orario di apertura degli esercizi commerciali di vicinato: dalle 7 alle 21. (ANSA).