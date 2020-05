Fase 2: ordinanza riallineamento Tpl nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 05 MAG - Ordinanza del presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli per il riallineamento dei servizi di Tpl in seguito all'inizio della fase 2. Durante il lockdown l'offerta di servizi si era assestata su una media di circa il 45% per i servizi urbani e del 40% per i servizi extraurbani, rispetto ad un giorno feriale medio pre-emergenza Covid19. Con l'ordinanza n. 29 si ritiene plausibile un ripristino dei servizi pari a circa il 60-70%. L'ordinanza, valida dalle 00.00 del 7 maggio 2020, stabilisce, tra l'altro che in caso di raggiungimento del numero massimo di passeggeri a bordo degli autobus, l'operatore è autorizzato a rifiutare l'accesso ad altri utenti. Previsto l'obbligo di mascherina di cui l'utente si dovrà dotare e che dovrà indossare preventivamente. (ANSA).