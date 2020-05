Anticipo d'estate nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 05 MAG - Anticipo d'estate sulle Marche a partire da giovedì e per tutto il prossimo fine settimana. È quanto emerge dalle previsioni meteo del Centro funzionale multirischi della protezione civile regionale. Il cielo si presenterà sereno sia lungo la costa che nell'entroterra e anche in Appennino. Il mare sarà generalmente poco mosso. Le temperature massime sono previste in rialzo. I venti saranno di brezza. (ANSA).