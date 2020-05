Fase 2: questore Ascoli, elevato senso civico cittadini

Cittadini molto disciplinati in provincia di Ascoli Piceno nel primo giorno di Fase 2 dell'emergenza coronavirus. A sottolinearlo il questore di Ascoli Paolo Pomponio. "Per le forze dell'ordine impegnate nei dispositivi operativi pianificati dalla questura per il rispetto delle misure volte a contenere la diffusione il Covid 19, le misure hanno funzionato molto bene. Il merito principale - osserva - è stato dei cittadini che vivono nei 33 comuni della provincia, che ancora una volta hanno dimostrato il loro elevato senso civico e osservato virtuosamente tutte le misure fondamentali, quali le mascherine nei luoghi chiusi e le distanze interpersonali, nonché evitato assembramenti". Le forze di polizia, aggiunge "hanno monitorato i siti ove, prima della pandemia, erano soliti fermarsi le persone, quali fermate di bus, cimiteri, piazze e aree verdi, compiendo un'opera di "accompagnamento" dei cittadini verso questa nuova fase. (ANSA).