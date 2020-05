Coronavirus: Marche, altri 4 morti, 3 nell'ultima giornata

(ANSA) - ANCONA, 04 MAG - Tre persone contagiate da coronavirus decedute nelle Marche nelle ultime 24ore, un'altra morte nei giorni scorsi ma con diagnosi confermata solo oggi.

Parla di altri quattro morti (tre uomini e una donna) il quotidiano aggiornamento pubblicato dal Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie (Gores). Finora in totale sono 936 i decessi nella regione correlati all'emergenza Covid-19. Due delle ultime persone morte erano di Mondolfo (Pesaro Urbino), si tratta di un 69enne e di un 92enne; deceduti anche un 84enne di Porto Sant'Elpidio (Fermo) e una 95enne di Ancona per la quale la positività al coronavirus è stata confermata oggi. Da inizio dell'emergenza sono morti 566 uomini e 369 donne: 495 persone decedute provenivano da Pesaro Urbino, 206 da Ancona, 150 dal Maceratese, 65 dal Fermano, 12 da Ascoli Piceno mentre altri otto erano residenti fuori regione. L'età media dei morti con coronavirus, per il 94,7% alle prese anche con patologie preesistenti come anche nel caso degli ultimi quattro decessi, è di 80,5 anni. (ANSA).