Fase 2: Piunti, non affrettatevi soprattutto nei primi giorni

(ANSA) - ANCONA, 03 MAG - La Fase 2 che inizia lunedì comporterà a San Benedetto del Tronto la possibilità di fruire della spiaggia per passeggiate e attività motoria, come deciso dal presidente della RegioneMarche Ceriscioli, ma anche di alcuni parchi e del civico cimitero, per i quali il sindaco Pasqualino Piunti ha firmato ordinanze con limitazioni (15 visitatori per volta, guanti e mascherine) che avranno valenza fino al 18 maggio. "La raccomandazione - spiega Piunti - è quella di non affrettarsi, soprattutto nei primi giorni di riapertura, anche per non attendere lungamente il proprio turno di ingresso". Aperti i parchi cittadini non recintati. IL sindaco fa i complimenti ai concittadini: "siamo stati virtuosi, i numeri parlano per noi, abbiamo tenuto un comportamento corretto. Ma a maggior ragione resta il principio di cautela".

Poi una frecciata al Governo Conte. "Faccia chiarezza su come comportarci. Non abbiamo mai avuto protocolli di sicurezza, tutto è stato demandato ai sindaci". (ANSA).