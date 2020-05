Fase 2, Camera di commercio Marche, possono ripartire 118.336 imprese

(ANSA) - ANCONA, 03 MAG - Da lunedì 4 maggio ha inizio l'attesa fase 2 dell'emergenza sanitaria (ed economica) che il Paese sta vivendo. Il Dpcm del 26 aprile ha disposto la possibilità di apertura per i settori di Manifattura, nella sua totalità, Costruzioni, Commercio all'ingrosso. Per le Marche, secondo la Camera di Commercio, si tratta di 118.336 imprese, oltre 50.300 in più rispetto a quanto stabilito dal decreto del 10 aprile, con il coinvolgimento potenziale di 406.146 addetti.

"Va ricordato che questi dati non fotografano una realtà effettiva ma virtuale - spiega il segretario generale dell'ente Fabrizio Schiavoni -. La scelta di alcuni imprenditori potrebbe essere quella di non aprire immediatamente, ad esempio per l'incompletezza della catena dei rifornimenti, o per marginalità economiche ancora insufficienti. Inoltre il codice ATECO si riferisce solo alle attività primarie collegate alla classificazione e poi c'è la possibilità per le imprese funzionali ad altre che possono rimanere aperte, di proseguire l'attività comunicandolo alle Prefetture. (ANSA).