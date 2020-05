Coronavirus, 2.194 dimessi/guariti, in terapia intensiva 43

(ANSA) - ANCONA, 03 MAG - Salgono a 2.194 i dimessi/guariti nelle Marche, mentre i ricoveri in terapia intensiva scendono a 43. I dati resi noti dal Gores indicano che, su 6.319 casi positivi, i ricoverati sono in totale 443: oltre ai 43 in terapia intensiva, ce ne sono 336 in terapia non intensiva, 64 in area post acuzie, 146 in strutture territoriali. Sono 2.755 i malati in isolamento domiciliare, La provincia di Pesaro Urbino è arrivata a 2.540 casi positivi registrati, quella di Ancona a 1.817, Macerata a 1.031, Fermo a 450, Ascoli Piceno a 282. Sono 7.714 i casi e contatti in isolamento domiciliare, tra cui 1.045 operatori sanitari. (ANSA).