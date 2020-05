Terremoto: Mangialardi,Legnini rimoduli lista Comuni colpiti

(ANSA) - ANCONA, 02 MAG - "Anche nel momento di massimo picco da contagio da coronavirus abbiamo sempre inteso il sisma Centro Italia come un'emergenza nell'emergenza ed è per questo che ci siamo immediatamente attivati con il commissario Giovanni Legnini, con il quale è in atto un costante e proficuo confronto e al quale riconosciamo un'accelerazione importante, per chiedere di rimodulare la lista dei Comuni definiti come 'maggiormente colpiti'". A dirlo è Maurizio Mangialardi, presidente di Anci Marche e incaricato da Anci nazionale di coordinare le 4 regioni terremotate che ha inviato una lettera al commissario alla ricostruzione per chiedere un "ulteriore sforzo di condivisione". "Il ruolo di coordinamento e sintesi che l'Anci Marche sta portando avanti - ha aggiunto Mangialardi - necessita della massima condivisione di tutti i passaggi, mentre i criteri sono stati definiti e la lista è stata compilata di concerto con Regione Marche e i rappresentanti della Cabina di regia senza coinvolgere i Comuni". "Per chiarire tutti gli aspetti ritengo - ha concluso il presidente - quanto mai opportuno il confronto che abbiamo organizzato con i sindaci per giovedì 7 maggio per valutare la possibilità che nell'ordinanza in elaborazione sia attribuita al commissario la possibilità di aggiornare la lista dei Comuni o frazioni definiti come 'maggiormente colpiti'. Sono convinto che troveremo la sintesi con lo spirito di collaborazione che sta caratterizzando il percorso dell'onorevole Legnini". (ANSA).