Terremoto: Legnini, norme straordinarie per ricostruzione

(ANSA) - ANCONA, 02 MAG - "Se vogliamo dare una svolta netta alla ricostruzione pubblica occorrono norme straordinarie". Lo ha detto il commissario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, nel corso di una videoconferenza stampa in cui ha illustrato le 4 nuove ordinanze, tra cui la "100", quella sulla semplificazione per il recupero dell'edilizia privata. "Per la pubblica - ha evidenziato Legnini - servono, nella sostanza, l'applicazione generalizzata della procedura negoziata per importi inferiori alla soglia comunitaria di 5,3 milioni di euro e poteri straordinari in capo al commissario". "Poteri - ha spiegato - che consentano di provvedere in deroga delle situazioni più critiche e complesse, in quelli dove vi sono impedimenti tali da richiedere un intervento derogatorio". Di questa possibilità Legnini ha parlato con il premier Conte e "il governo sta valutando la richiesta". (ANSA).