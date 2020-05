Coronavirus, 2.177 dimessi/guariti, 46 in terapia intensiva

(ANSA) - ANCONA, 02 MAG - Salgono a 2.177 i dimessi e guariti dal coronavirus nelle Marche, mentre i ricoverati sono 445, di cui 46 in terapia intensiva. Ci sono 338 pazienti in terapia non intensiva, 61 in area post acuzie, 146 in strutture territoriali, mentre 2.760 malati sono in isolamento domiciliare. Tra i ricoverati in terapia intensiva 8 sono a Marche nord, 14 ad Ancona Torrette. Il maggior numero di positivi è nella provincia di Pesaro Urbino con 2.529 casi, seguito da Ancona con 1.814, Macerata con 1.026, Fermo con 449, Ascoli Piceno con 282, più 198 casi di fuori regione. Sono 8.000 i casi e contatti in isolamento domiciliare, tra cui 1.089 operatori sanitari.