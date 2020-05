Fase 2, a Camerino torna mercato da 2/5

A Camerino, cittadina del Maceratese pesantemente colpita dal sisma del 2016, da sabato 2 maggio torna il mercato settimanale per la sola vendita di generi alimentari e ortofrutticoli dagli esercenti sulle aree pubbliche del settore alimentare, di produttori agricoli assegnatari di posteggi in forma permanente e dei partecipanti al mercato. L'accesso sarà consentito sempre evitando assembramenti, nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale di 1 mt, come previsto per il contenimento dei contagi da Covid-19. Lo ha disposto il Comune, guidato d Sandro Sborgia, che ha invitato tutti a indossare le mascherine protettive.