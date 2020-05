Ancona, passeggiate in spiaggia solo da 18/5

"Gradualità, responsabilità, disciplina". Sono le parole chiave, spiega la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli in un video su Facebook, in vista della 'Fase 2' dell'emergenza coronavirus. La prima cittadina, diversamente da quanto disposto dal presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, permetterà le passeggiate ("individuali e non in comitiva") in spiaggia solo dal 18 maggio invece che dal 4 maggio; e sarà possibile, sempre evitando assembramenti e mantenendo la distanza di 1 mt, e non nel week end. Dal 4/5, quando riapriranno anche i cimiteri, si potrà uscire a passeggiare da soli nelle vie e nelle piazze e non solo per motivi di lavoro o stretta necessità. Dal 7 maggio riapriranno i parchi mentre dal 18 si potrà camminare ("non fare il bagno o prendere il sole") nelle spiagge di Palombina, Passetto e Portonovo. Lidi ancora off-limit nel fine settimana quando potrebbero crearsi assembramenti. "Dal rispetto delle regole - ammonisce la sindaca - dipende procedere verso l'uscita dal tunnel o dover ricominciare da capo". (ANSA).