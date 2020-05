1 maggio: Mastrovincenzo conversa con Barca,"proteggere tutti"

Serve una "protezione sociale che non escluda nessuno". Ne è convinto Fabrizio Barca, statistico ed economista, coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità che in occasione del primo maggio ha conversato in videoconferenza con il presidente del Consiglio Regionale Antonio Mastrovincenzo sul tema "Un futuro più giusto e possibile: promemoria per il dopo". Barca fa riferimento in particolare ai precari, a chi ha un contratto a tempo determinato in scadenza, a chi esce dalla Naspi (indennità di disoccupazione) e al mondo del sommerso: "3,3 milioni di persone", "costrette a stare nell'irregolarità perché abbiamo organizzato male la vita e la società". Il Forum guarda all'esperienza internazionale: "usi quello che hai,- dice Barca - il Reddito di cittadinanza, non com'è, ma l'impianto, lo rendi non condizionale e togli le sanzioni per irregolari perché tanto non lavorano e non vanno in giro. Se lo Stato dimostra di voler arrivare, gli fai anche rivenire voglia di ritrovare un rapporto con l'organizzazione pubblica". (ANSA).