1 maggio: Ancona, alle 12 sirene navi per gente di mare

Sirene azionata a mezzogiorno da tutte le navi attraccate, anche al porto di Ancona, per l'iniziativa della Ics (International Chamber of Shipping) per la Gente di Mare, promossa dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, come "gesto di vicinanza e solidarietà per tutti i Lavoratori del mare costretti in questo periodo di emergenza sanitaria a lunghe permanenze a bordo".

Il Comando Generale della Capitanerie di Porto ha inviato una nota a tutte le Direzioni Marittime "per promuovere questa iniziativa al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'intero comparto marittimo e per esprimere solidarietà a tutta la Gente di Mare del mondo in questo difficile e complesso periodo storico. #portoanticoancona #ancona #1maggio #lavoro #CostaMagica #anekline #jadrolinea #fincantieri". (ANSA).