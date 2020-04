Coronavirus: Marche, 5 morti in un giorno, ora 911 vittime

(ANSA) - ANCONA, 30 APR - Nelle ultime 24ore sono morte altre cinque persone contagiate da coronavirus e tutte alle prese con patologie pregresse: si tratta di quattro donne 86enni (due risiedevano a Pesaro, una a Recanati nel Maceratese e un'altra in provincia di Ancona a Falconara Marittima) e di un 65enne di Sant'Angelo in Vado (Pesaro Urbino). Il computo delle vittime con Covid-19, comunica il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie (Gores) sale così nella regione a 911. In totale sono morti 553 uomini e 358 donne, di età media 80,4 anni e per il 94,9% anche con altre patologie preesistenti: 489 in provincia di Pesaro Urbino, 195 ad Ancona, 143 a Macerata, 64 nel Fermano, 12 ad Ascoli Piceno e otto provenienti da fuori regione. (ANSA).