Coronavirus: Marche, -179 ricoveri e oltre 2mila guariti

(ANSA) - ANCONA, 30 APR - Scende di ben 179 unità in un giorno il numero dei ricoverati negli ospedali marchigiani per coronavirus: da 692 passano a 513 grazie soprattutto al brusco calo di degenti in area post critica (da 222 a 72). In diminuzione anche i pazienti in terapia intensiva (da 52 a 48), semintensiva (da 134 a 119) e in reparti non intensivi (da 284 a 274). Oltre al calo di ricoveri si registra anche un balzo di guariti che superano quota 2mila (2.131).

I dati comunicati dal Gruppo operativo per le emergenze sanitarie (Gores) rilevano attualmente 6.247 casi di contagio: 2.506 in provincia di Pesaro Urbino, 1.810 nell'Anconetano, 1.017 in provincia di Macerata, 435 a Fermo e 281 ad Ascoli Piceno (198 provengono da altre regioni). Attualmente ci sono 2.697 positivi in isolamento domiciliare; mentre quelli isolati in casa dopo essere venuti in contatto con contagiati sono 8.087 (3.350 con sintomi) tra cui 1.124 operatori sanitari. Da inizio emergenza un periodo di quarantena è toccato a 27.909 persone nelle Marche. (ANSA).