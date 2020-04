Coronavirus: Bertolaso, centro Civitanova esempio per Paese

Sopralluogo del presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli al Covid Hospital di 84 posti in allestimento negli spazi della centro fieristico di Civitanova Marche (Macerata). E' stato accolto dall'ex capo della Protezione Civile e consulente della Regione Marche per l'operazione, Guido Bertolaso, dal direttore dell'Area vasta 3 Alessandro Maccioni, dall'arch. Nardo Goffi e dal sindaco Fabrizio Ciarapica. "E' impressionante quello che sta accadendo qui a Civitanova. - ha commentato Ceriscioli - Dall'ultima visita sono passati poco più di dieci giorni e in questo breve lasso di tempo gli stessi spazi sono stati trasformati ormai in un ospedale".

"Stiamo parlando - ha sottolineato Bertolaso - di una realtà che a livello tecnologico è una delle prime in Italia quindi credo che nel corso delle prossime settimane pian piano tutti prenderanno piena consapevolezza di quanto è stato importante questo progetto. Sarà un esempio da esportare in tutto il Paese, su questo non ho il minimo dubbio".