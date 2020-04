Trapianti: Marche, farmaci disponibili in farmacie prossimità

Nelle Marche tutti i farmaci per i trapiantati saranno, da ora, disponibili nella propria farmacia di riferimento: sono medicinali classificati A/PHT, "salvavita", già in distribuzione diretta unicamente presso le farmacie delle strutture ospedaliere Asur-Marche ora disponibili nelle farmacie di prossimità presentando la "ricetta elettronica". Lo ha disposto la deliberazione della giunta regionale n. 477 del 20 aprile. A sottolinearne la rilevanza il presidente dell'Associazione Trapiantati Marche, dott. Andrea Vecchi (chirurgo del centro trapianti degli Ospedali Riuniti di Ancona) che ringrazia il dirigente, dott. Luigi Patregnani, che "ha seguito lo sviluppo del provvedimento con grande disponibilità e il consigliere regionale Ezio Giancarli che "ha riconosciuto l'urgenza di una simile norma, specie in questo periodo di emergenza Covid". La delibera dà una "risposta concreta alle istanze dell'Associazione Trapiantati-Marche che ha trovato piena disponibilità in Federfarma Marche ed Assofarm per le farmacie marchigiane". (ANSA).