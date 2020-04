Coronavirus: Comune Pesaro, altre 25mila mascherine gratuite

"Una scorta di ulteriori 25mila mascherine gratuite del Comune di Pesaro per anziani, malati e persone in difficoltà economica sarà messa a disposizione dei quartieri". Lo comunica il sindaco Matteo Ricci. I dispositivi potranno essere ritirati nel proprio quartiere di appartenenza (per informazioni: whatsapp 333.6180142; mail: urp@comune.pesaro.pu.it). In queste ore, inoltre, si sta completando la distribuzione delle mascherine 'porta a porta' in tutta la città, "ultimando la consegna nel quartiere Centro", aggiorna il sindaco. "Si tratta di uno sforzo straordinario del Comune: - sottolinea Ricci - un grande ringraziamento per la collaborazione a Croce Rossa, Banca di Pesaro e a tutti i volontari di quartiere che hanno rafforzato ulteriormente il senso di comunità in città". In totale saranno distribuite 230mila mascherine ai pesaresi. (ANSA).