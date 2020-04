Trremoto Legnini, 30 mln cantieri sisma per adeguamento Covid

(ANSA) - ANCONA, 28 APR - Trenta milioni di euro alle imprese del cratere sismico per la sicurezza sui luoghi di lavoro e gli investimenti necessari per le nuove misure di contrasto al contagio del Covid-19. Il commissario alla ricostruzione, Giovanni Legnini sottoporrà l'ordinanza il prossimo 30 aprile alla cabina di coordinamento con i governatori delle Regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Sempre il 30 aprile la cabina di coordinamento esaminerà anche il testo dell'ordinanza di semplificazione delle procedure per la presentazione delle richieste di contributo alla ricostruzione degli immobili privati che fisserà, tra l'altro, "tempi certi e molto più contenuti di quelli attuali per l'esame delle domande e l'avvio dei lavori", viene detto sul portale della struttura commissariale. Intanto Legnini ricorda che "oggi si celebra la Giornata mondiale della salute e della sicurezza sul lavoro. La nostra prima necessità è garantire il rispetto rigoroso delle misure di prevenzione nei cantieri di ricostruzione post sisma che il 4 maggio potranno ripartire". (ANSA).