Coronavirus: Marche, altri 6 morti, 4 in ultime 24ore

Le Marche registrano altri sei decessi di persone contagiate da coronavirus, di cui quattro nelle ultime 24ore e due nei giorni scorsi per i quali la diagnosi di Covid-19 è stata confermata solo oggi. Ora il bilancio delle vittime sfiora le 900 unità (899) Lo comunica il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie. Le persone decedute sono, nell'ultimo aggiornamento, quattro uomini e due donne, tutti alle prese con patologie preesistenti. Una sola delle vittime proveniva dal Pesarese (un 85enne di Fermignano), un'altra dalla provincia di Macerata (87 anni di Cingoli) e le altre quattro da quella di Ancona (un 88enne e una 85enne, entrambi di Ancona, un 87enne di Senigallia e una 91enne di Camerano). Nel computo totale dei morti vi sono 551 uomini e 348 donne, di età media pari a 80,3 anni e per il 94,6% con patologie pregresse. Sono 484 le vittime provenienti da Pesaro Urbino, 192 da Ancona, 140 da Macerata, 63 da Fermo e 12 da Ascoli Piceno mentre altre 8 persone morte erano residenti fuori regione. (ANSA).