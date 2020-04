Coronavirus: Costa Magica entrata in porto Ancona

(ANSA) - ANCONA, 28 APR - La nave da crociera Costa Magica è entrata nel porto di Ancona dove si svolgeranno accertamenti sullo stato di salute dei 617 membri dell'equipaggio ancora a bordo. in vista della loro progressiva evacuazione. Tra loro ci sono anche 130 positivi al Covid 19. "Si tratta di personale giovane - ha detto il dg dell'Asur Marche Nadia Storti in attesa alla banchina 19-20 con altre autorità - quindi meno a rischio, NOn hanno nessun sintomo. ma sono risultati positivi ad un test rapido poco attendibile". Quindi da domani comincerà l'esecuzione di tamponi da parte di medici della sanità marittima e di medici di bordo". I positivi sono in isolamento in cabine esterne. Salvo necessità di ricovero ospedaliero in terapia intensiva saranno assistiti a bordo, "dove ci sono anche ventilatori non invasivi" se necessario. All'arrivo della nave hanno assistito la sindaca Valeria Mancinelli, il prefetto D'Acunto, il presidente di Adsp Giampieri, il comandante della Capitaneria di porto Moretti. Dell'equipaggio fanno parte anche 44 italiani. (ANSA).