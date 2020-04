Coronavirus: Marche, 1.930 guariti, 725 ricoverati

(ANSA) - ANCONA, 27 APR - Continua a crescere il numero dei dimessi/guariti da coronavirus nelle Marche: nelle ultime 24ore il numero è arrivato a 1.933 (da 1.924). Le persone ricoverate in ospedale sono attualmente 725 (726 il giorno prima) di cui 58 in terapia intensiva (invariato), 151 in semi-intensiva (da 147), 290 in reparti non intensivi (296) e 226 in area post-critica (225). Lo fa sapere il Gruppo operativo per le emergenze sanitarie (Gores). Finora nelle Marche sono decedute 884 persone in relazione all'emergenza Covid-19 e se ne sono contagiate 6.127. Dei positivi ce ne sono 2.585 in isolamento domiciliare. Per essere venute a contatto con contagiati sono inoltre isolate in casa 8.210 persone (3.514 con sintomi) tra cui 1.217 operatori sanitari. Dall'inizio dell'emergenza complessivamente si sono registrati 26.802 contagi nelle Marche. (ANSA).