Coronavirus: Fabriano, due centri anziani e nessun contagio

La metà dei morti attuali da Covid-19 è riconducibile agli ospiti di case di risposto ed Rsa dichiarano dalla Protezione civile. Ma non ci sono solo esempi negativi, ma anche positivi come a Fabriano: due centri, 145 ospiti e nessun contagio. L'azienda pubblica di Servizio alla Persona Vittorio Emanuele II gestisce dal 2013 la residenza protetta di Santa Caterina: 72 posti letto con un reparto Alzheimer e un nuovo centro diurno per 24 posti e dal 2016 la casa di riposo di San Biagio e Romualdo: 45 posti letto, ai quali da un anno si aggiungono quattro mini appartamenti. Un impegno importante per il presidente, Giampaolo Ballelli che, insieme al suo staff, è riuscito a proteggere i 145 ospiti. Da inizio febbraio, spiega Ballelli, rafforzate le usuali procedure e il 24/2 "abbiamo chiuso le due strutture. Pur non ricevendo indicazioni fino a metà marzo abbiamo attuato accurati protocolli sanitari: controllo giornaliero del personale in entrata con misurazione della temperatura e verifica dei Dpi, blocco delle visite dei parenti...". (ANSA).