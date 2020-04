Coronavirus: contest cortili diventa #bachecheinfiore

Non è possibile abbellire con fiori gli spazi della città a causa delle restrizioni per l'emergenza Covid-19, allora si rendono più colorate le bacheche social. A Camerino nasce il contest "Bacheche in fiore" (#bachecheinfiore) rivisitazione forzata dell'evento "Cortili in fiore" che sarebbe stato in programma nella città ducale in questi giorni e che si vorrebbe riproporre ad ottobre. Un altro dei diversi eventi rinviati per il divieto di svolgere manifestazioni all'aperto e aperte al pubblico. Il contest consisterà nel pubblicare fino al primo maggio sulla propria bacheca Facebook foto di fiori del nostro giardino, di un vaso, che abbiamo in terrazzo, negli orti, oppure foto delle passate edizioni della manifestazione o fiori disegnati da bimbi e ragazzi, accompagnate dall'hashtag #bachecheinfiore. "E' pensato - spiega l'assessore alla cultura Giovanna Sartori - per cercare di condividere, come è possibile in questo periodo, una stagione bella come la primavera, ricca di fiori e colori che purtroppo non possiamo vivere a pieno".

