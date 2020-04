Terremoto, Celani, gestione macerie ferma da settimane

(ANSA) - ANCONA, 25 APR - E' "fermo da alcune settimane il servizio di gestione delle macerie del sisma 2016", uno stop legato non solo all'emergenza covid, ma "sembrerebbe anche per il fatto che alla ditta concessionaria del Servizio, non siano state ancora liquidate fatture". Lo denuncia il vice presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Piero Celani (Fi), che ha presentato un'interrogazione sull'argomento. Secondo Celani "il problema della gestione delle macerie nei Comuni terremotati è lungi da definirsi perché ne restano da smaltire ancora, da stime ufficiali, oltre 100mila tonnellate". Una situazione "ingiustificata e ingiustificabile che sta producendo ulteriori ritardi al processo di ricostruzione delle opere pubbliche e private". Celani parla di mancate liquidazioni alla ditta concessionaria del servizio di fatture "relative a lavori eseguiti per circa 4.8 milioni di euro (mentre nel frattempo sembra siano stati eseguiti lavori per ulteriori 3,4 milioni di euro). (ANSA).