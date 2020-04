Tenta di dare fuoco ad abitazione, arrestato

(ANSA) - PORTO RECANATI (MACERATA), 25 APR - Tenta di dare fuoco ad un appartamento e viene arrestato dai carabinieri: nei guai un cuoco di 37 anni di Recanati. All'alba di ieri ha appiccato il fuoco all'ingresso di un appartamento in corso Garibaldi a Porto Recanati, ammucchiando materiali combustibili: legna, borsoni di plastica, libri, giornali, bombolette spray, custodia delle catene da neve e una tanica di benzina.Aveva anche posizionato le griglie in ghisa di due tombini per sbarrare la porta. Da dare l'allarme sono stati i vicini, che sono riusciti ad allontanare con un bastone la tanica di benzina e il resto del materiale. Destinatario del gesto intimidatorio il titolare di un ristorante.che sarebbe stato anche minacciato dall'aggressore, che lavora per lui nel periodo estivo. Sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 e i tecnici dell'azienda del gas. I carabinieri hanno rintracciato il 37enne, che era appena rientrato in casa e che non ha fornito spiegazioni. E' stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Montacuto in attesa dell'interrogatorio di garanzia. (ANSA).